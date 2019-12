Ok Olivier

Olivier Guimond, qui a donné son nom aux trophées­­­ remis en humour, doit se retourner dans sa tombe.

Non seulement le gala a été un festival de sacres et de vulgarités, mais en plus, l’hommage rendu à son ami Jean Lapointe n’a pas été jugé assez important pour être diffusé en ondes le soir. Une directive de Radio-Canada stipule que les « hommages » ne doivent pas « ralentir » les galas.

Mais alors, pourquoi donner le nom d’Olivier Guimond à un trophée si on n’a même pas un petit deux minutes à consacrer aux gens de sa génération ?

TASSE-TOI GRAND-PÈRE

Vous connaissez l’expression « OK boomer » qui a marqué l’année 2019 ? C’est l’insulte que les plus jeunes lancent aux baby-boomers (la génération née après la Deuxième Guerre mondiale) pour leur dire de se taire, qu’on les a assez entendus.

Jean Lapointe n’est pas un baby-boomer, il est né en 1935. Mais quand je vois que les Olivier n’en ont que pour les jeunes, c’est comme si le milieu lançait un gros « OK boomer » à Jean Lapointe et aux autres vétérans de l’humour.

J’ai interviewé monsieur Lapointe mardi à Qub radio. Il m’a dit qu’il n’était pas choqué qu’on lui ait rendu hommage l’après-midi, que le plus important était qu’on reconnaisse la pertinence de la Maison et de la Fondation qui portent son nom.

Monsieur Lapointe est trop modeste. Le fait que son hommage ait été écarté du gala du soir est symptomatique de notre rapport à notre propre culture.

On n’en a que pour la relève, la saveur du mois, on porte un artiste aux nues, et puis on passe vite à un autre numéro. Un hommage à Jean Lapointe cette année (et à Yvon Deschamps l’année dernière), auraient permis au milieu de l’humour de reconnaître l’héritage de ceux qui sont venus avant, qui ont tracé le chemin.

En réunissant sur une même scène les anciens et les nouveaux, toute une génération de plus jeunes aurait pu découvrir l’importance de cet homme dans la culture populaire québécoise. Oh surprise, le public aurait peut-être appris quelque chose ! N’est-ce pas là le rôle de Radio-Canada­­­ ? Mais non, il fallait absolument garder du temps pour les deux filles qui se mettent en bobettes et les deux gars qui comparent l’autisme à une otite.

MONONCLE EDMOND

Monsieur Lapointe m’a dit qu’il n’en revenait pas de la pauvreté du vocabulaire des humoristes d’aujourd’hui.

De très nombreux lecteurs m’ont écrit, abondant dans le même sens.

Luc : « Un ancien professeur de l’école de l’humour me disait­­­ qu’elle avait l’habitude de dire à ses élèves : si tout ce que vous pouvez utiliser pour faire rire, c’est le cul, allez travailler ailleurs ».

Guy : « Je suis loin d’être convaincu que la population serait très à l’aise d’entendre notre premier ministre s’exprimer­­­ à l’aide des “fuck you” et des “fuck all” entendus à la télévision dimanche soir. »

Et André : « Réveillez-vous, humoristes de la relève. Il ne suffit pas de ponctuer chaque réplique de “tabarnak, ostie, cul, pénis, fuck you” pour être drôles. Cette recette que vous utilisez ad nauseam ne saurait masquer bien longtemps votre manque de culture. Ce mot noble dont vous n’aurez retenu que la première syllabe ».