Ottawa veut que les pros du poker paient aussi des impôts

Au pays, les sommes remportées aux jeux de hasard (comme la loterie ou le poker) ne sont pas imposables. Or, ce n’est plus le cas lorsqu’une personne en fait son gagne-pain principal.

Les vérificateurs tentent sans succès de recevoir depuis 2017 une foule de documents de ces hommes, comme les historiques de transactions, les transferts entre joueurs et les retraits et dépôts de chacun d’entre eux.

« Plusieurs jugements rendus par les tribunaux confirment que les gains de jeu ne sont pas imposables [...] Si l’on tient compte de cette réalité et de la portée de vos demandes, il est plus que légitime pour notre client de souhaiter connaître l’information en votre possession et les objectifs de la vérification », répondait à l’ARC l’avocat de M. Lefrançois en janvier 2018, Me Serge Fournier.