[PHOTOS] Deslauriers livre un combat comme dans le temps

Le match entre les Kings de Los Angeles et les Ducks, à Anaheim, jeudi, a donné lieu à une bagarre d’anthologie.

AFP

Nicolas Deslauriers et Kurtis MacDermid se sont invités à danser en deuxième période. L’attaquant des Ducks a été vaincu, mais le défenseur des Kings n’a pas envoyé le Québécois sur la glace.

Les deux joueurs ont évidemment écopé d’une pénalité majeure de cinq minutes chacun, ce qui leur a permis de... fraterniser au banc des punitions! En discutant, MacDermid et l’ancien joueur du Canadien de Montréal ont même pris le temps de se lever pour applaudir la cause militaire lors d’une pause.

À sa première saison à Anaheim, Deslauriers totalise 46 minutes de pénalité en 20 rencontres, soit déjà plus du double du temps passé au cachot dans l’uniforme du CH en 2018-2019, en 48 parties. L’ailier de 28 ans compte déjà six bagarres à son actif chez les Ducks. Dans sa carrière, le dur à cuire s’est battu 18 fois pour sa première équipe, les Sabres de Buffalo, et à sept reprises chez le Tricolore, en deux campagnes.

Les Kings l’ont emporté 2-1. Jeff Carter a inscrit le but décisif en deuxième période lors d’une supériorité numérique. Matt Luff avait ouvert la marque pour L.A. en première.

Derek Grant a réduit l’écart en avantage numérique pour les Ducks en troisième – le Québécois Maxime Comtois a récolté une aide sur la séquence.