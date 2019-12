Quel sera le nouveau nom des équipes sportives à McGill?

L’Université McGill demande l’aide de la communauté afin de trouver un nouveau nom à ses équipes sportives masculines.

Le Comité responsable de cette question à l’institution montréalaise en a fait la demande dans un communiqué transmis vendredi.

«Les présentations, en anglais ou en français, doivent être en adéquation avec les valeurs phares du Service des loisirs et des sports ainsi que de l'Université McGill, à savoir le respect, le leadership, le travail d'équipe, l'excellence et l'intégrité. Vous pouvez proposer un nom en précisant les raisons de votre choix, ou tout simplement décrire les qualités que devrait avoir, selon vous, la nouvelle appellation», peut-on lire dans la missive.

Un long processus

Rappelons qu’en mai dernier, McGill a abandonné le nom «Redmen» pour ses formations masculines, lui qui était considéré comme offensant pour les membres des Premières Nations.

D’ailleurs, en novembre dernier, 78,8% des étudiants ayant répondu à un référendum orchestré par leur association étudiante se disaient en faveur d’un changement de nom. Environ 28 % des étudiants ont participé à ce questionnement, ce qui représentait un taux plus élevé que la normale selon l’Association étudiante de McGill.

«Ce résultat montre un besoin de rapidité. Les gens ont besoin que le nom change maintenant», avait alors affirmé Tomas Jirousek, le commissaire aux affaires autochtones de l’Association étudiante de McGill.

Plus d’un an après le cri du cœur des étudiants, l’université anglophone s’apprête finalement à conclure cet épineux dossier.

«Sentiment d'exclusion»

Le nom «Redmen» était utilisé depuis les années 1920. À l’origine, il viendrait de la couleur rouge des uniformes, mais les formations masculines ont déjà été surnommées «Indians» tandis que les équipes féminines étaient parfois appelées «Squaws» ou «Super Squaws». Un logo représentant un autochtone portant une coiffe traditionnelle a aussi déjà été utilisé.

«Des étudiants autochtones de McGill m’ont confié que ce nom leur procurait un sentiment d’exclusion, avait notamment déclaré la principale et vice-chancelière Suzanne Fortier, lors de l’abandon du nom Redmen. Ils se sentent méprisés et laissés pour compte. Ils vivent un conflit intérieur entre leur fierté légitime d’appartenir à un peuple autochtone et celle d’être des étudiants de McGill. Ces sentiments émanent d’expériences vécues. Ces sentiments sont forts, valables et bien réels.»

Ceux qui désirent donner leur opinion pour un nouveau nom ont jusqu’à la fin du mois de janvier pour envoyer leur suggestion. Ils peuvent le faire sur le site web de l’établissement scolaire.