Serena Ryder fête Noël à sa façon au Théâtre Corona

Il aura fallu lancer l’album «Christmas Kisses» pour que Serena Ryder se laisse à nouveau gagner par la magie des Fêtes. Entre classiques revisités et succès de son répertoire, Serena Ryder a réussi à emporter le public du Théâtre Corona dans son enthousiasme vendredi.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Des étoiles en papier mâché, de la bonne humeur... C’est tout ce dont Serena Ryder avait besoin. Sur le coup de 20 h, sa voix rauque a résonné dans un Théâtre Corona bien calme. Ça a changé dès les premières notes de «Let It Snow», qui ont incité les spectateurs de tous âges à se balancer sur place.

Étonnant de se retrouver devant Serena Ryder qui chante Noël? Un peu, puisque l’artiste canadienne avait déjà avoué que l’enthousiasme envers les Fêtes ne l’habitait plus depuis longtemps. Si certains ont pu faire le saut en voyant «Christmas Kisses» sur les tablettes en octobre 2018, ils ont vite pu se laisser convaincre par la frénésie qui semble maintenant habiter l’artiste.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Lâchez les clochettes et les clichés. Quand Serena Ryder s’attaque à des classiques de Noël, elle le fait avec la fougue qu’on lui a découverte au fil des années. «Je suis tellement excitée!» s’est exclamée Serena Ryder sous des lumières rouges et vertes avant de chanter «What I Wouldn’t Do» tirée de son opus «Harmony».

«Je suis super contente de mon album de Noël, qui m’a donné la chance de retourner à ma passion pour le jazz. J’ai écrit la chanson-titre avec ma bonne amie Simon Wilcox. Je l’adore tellement!»

Va pour la dansante «Christmas Kisses» avant de retomber dans la nostalgie avec la pièce «Fall». La table était bien mise pour «Mary Go Round», «Calling To Say», «Have Yourself A Merry Little Christmas» et «Santa Claus Is Coming to Town».

Noël en deux temps

Le public a eu droit à un retour d’entracte plus rock avec la version en français de «Stompa». C’est dans la même veine que Ryder a entonné «Blue Christmas» et «For You».

Avec son indéniable talent vocal, Ryder est passée avec une aisance déconcertante de la sensuelle «Santa Baby», la touchante «Weak In The Knees» et la dynamique «Got Your Number». Avec humour, l’artiste a aussi su captiver à coups de blagues sur le temps des Fêtes, d’incitations à chanter avec elle et de jasettes impromptues avec le public.

«On t’aime!» a lancé un spectateur à une Serena Ryder ravie. «On est en tournée depuis cinq semaines et je dois dire que je me sens choyée ce soir.» Décidément, l’amour était au rendez-vous au Théâtre Corona!

Après son passage à Montréal, Serena Ryder poursuivra sa tournée «Christmas Kisses» pour plusieurs dates au Canada.