Trek Rose Trip au Marco: «C'était super touchant» - Valérie Roberts

Valérie Roberts aime repousser ses limites et elle a eu l'occasion de le faire avec sa sœur dans le désert du Sahara. L'animatrice et chroniqueuse a pris part au trek Rose Trip, une randonnée d'orientation 100 % féminine et solidaire, dont elle était la porte-parole cette année.

C’est Julie Lamoureux, l’attachée de presse du trek Rose Trip au Québec, qui a demandé à l’animatrice et chroniqueuse d’être porte-parole de l’événement, qui s’est déroulé du 31 octobre au 5 novembre.

«J’aime repousser mes limites, alors j’ai embarqué dans son défi. C’est drôle parce que j’étais en train de m’entraîner pour faire un demi-marathon avec ma soeur, Arianne, alors je lui ai demandé si ça lui tentait de m’accompagner pour faire le trek avec moi. Au bout du compte, on a fait un demi-marathon à Longueuil deux semaines avant le trek Rose Trip, où on a fait 60 km dans le désert du Sahara.»

Tout ça, en plus du trek solidaire le quatrième jour, qui consiste à gravir la plus haute dune de l’Erg Chebbi pour amasser de l’argent pour le cancer du sein. «Rendu à la quatrième journée, tout le monde est super fatigué. Ma soeur et moi, on était encore en forme. Tout le monde est uni et s’aide pour relever ce grand défi physique. C’est super touchant; j’ai pleuré toute la journée.»

Des sœurs unies

Le fait d’avoir vécu l’expérience avec sa soeur a aussi été mémorable. «Pendant des années, ma soeur et moi, on n’a pas été les plus proches. On a quatre ans de différence. Je la trouvais jeune et peu responsable, et elle, elle me trouvait trop mature jusqu’à il y a quelques années, où on s’est retrouvées. Depuis ce temps-là, on aime faire des activités ensemble. On se ressemble, mais on est quand même très différentes. Arianne est hyper organisée, très posée, réfléchie, et moi, je suis émotive et bien intense.»

Toutes deux figuraient parmi 549 participantes européennes et canadiennes, âgées de 18 à 72 ans, à prendre part à l’événement. «On dit souvent que le corps humain est vraiment fort. Quand on vit des aventures comme celle-là, qui sont des épreuves qu’on s’impose à soi-même, on réalise à quel point c’est vrai que le corps est fort, que le mental peut contrôler bien des choses et que, lorsqu’on pense qu’on n’est plus capable, on l’est encore.»

Une nouvelle maison

Depuis plusieurs mois, Valérie et son amoureux, le chef Martin Juneau, profitent pleinement de leur nouvelle demeure située sur Le Plateau-Mont-Royal. «C’est un projet de construction de trois ans qui nous a été livré le 1er avril dernier. On est super heureux.»

Ils sont ensemble depuis quatre ans et demi et, en octobre, ils ont célébré leur deuxième anniversaire de mariage en allant passer une semaine à Paris. «C’est une ville qu’on aime énormément. Martin aime aller se ressourcer dans les restaurants. C’est un fan de vins naturels et, là-bas, la culture de ce type de vin est beaucoup plus grande que celle qu’on a ici», explique celle que l’on peut entendre dans «Funk Club» le vendredi à CKOI et qui est chroniqueuse culturelle au 98,5 FM.