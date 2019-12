Tuerie de Sandy Hook: les familles autorisées à poursuivre Remington Arms

Je me souviens très bien du 14 décembre 2012. D'abord horrifié par ce massacre dément, je me suis ensuite surpris à espérer que les images d'horreur et la douleur de la communauté ébranlent l'immobilisme des législateurs.

Les familles des victimes de la tuerie font preuve d’une résilience et d’un courage qui forcent le respect. Après avoir subi la perte cruelle de leurs enfants, elles ont affronté les thèses les plus folles de conspirationnistes qui avançaient que personne n’était mort à Sandy Hook. Devoir faire la preuve que son enfant est mort constitue une épreuve qu’aucune sentence de permettra d’oublier.

Outre les démêlés avec des hurluberlus comme Alex Jones, des familles tentent également depuis des années de remettre en question une loi de 2005 qui protège les manufacturiers d’armes. Un fabricant ne peut être tenu responsable des gestes posés par un acheteur.

Pourquoi s’en prendre aux manufacturiers pour les gestes d’un illuminé ou d’une personne malade? Parce que selon la poursuite, la publicité et la mise en marché sont déficientes. On laisserait manifestement sous-entendre que l’arme peut être utilisée contre d’autres êtres humains. L'image du cowboy en mesure de faire justice lui-même à la frontière n'est pas très loin...

Les familles visent en particulier le fusil AR-15 Bushmaster utilisé par le tireur de Sandy Hook. La Cour suprême et un tribunal du Connecticut ont donné le feu vert à un procès. Sept ans après le carnage, les familles trouvent encore l’énergie et le courage de mener leur combat. Après avoir vaincu les conspirationnistes, elles affrontent maintenant le puissant lobby des armes à feu.

Si après le massacre de 2012 j’ai cru qu’enfin les Américains bougeraient dans l’épineux dossier des armes à feu, leur réaction depuis a secoué ma confiance. Si le contrôle des armes ne représente qu’une des nombreuses solutions pour endiguer le phénomène des tueries, ne pas intervenir me semble ahurissant.

Je vous laisse ici un lien pour un article du Hartford Courant sur le dossier.

Ici, le projet de loi de 2005 auquel on s'attaque.