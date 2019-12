TVA et ses chaînes, toujours les plus regardées

MONTRÉAL – Le public fait toujours confiance aux différentes chaînes de Groupe TVA pour se divertir, s’informer et se rassembler, comme en font foi les parts de marché de 38,1 % récoltées par l’entreprise cet automne.

Ainsi, les résultats du sondage Numeris mené dans la période du 2 septembre au 1er décembre dernier indiquent que le réseau TVA et l’ensemble des chaînes spécialisées du groupe sont les plus regardés, rejoignant chaque semaine quelque 6,5 millions de téléspectateurs.

D’après l’analyse, TVA génère une écoute en direct de 87 %, devant V télé (77 %) et la SRC (76 %). Première sept jours sur sept, l’antenne conserve son avance sur les autres réseaux généralistes, avec des parts de marché de 24,4 %, un chiffre supérieur à ceux obtenus par Radio-Canada (14,1 %) et V télé (5,9 %).

Du lundi au dimanche, en heure de pointe, TVA récolte 24 % de parts de marché, dépassant au fil d’arrivée la SRC (21,8 %) et V télé (7,4 %).

«Révolution» (1 379 000 téléspectateurs), «Alerte Amber» (plus de 1,5 million), «Un zoo pas comme les autres» (1 002 000) et «La rentrée TVA» (1,5 million) comptent parmi les émissions les plus populaires, et «L’heure bleue» (1,2 million) et «Ça finit bien la semaine» (904 000) ont toutes deux enregistré un record de saison à l’automne 2019.

LCN toujours la référence

En information, le public se tourne souvent vers LCN, qui trône en tête de liste des chaînes spécialisées au Québec avec 4,9 % de parts de marché. Chez les généralistes, LCN arrive deuxième de 6 h à 18 h, avec un résultat de 8,5 %, devant la SRC, qui recueille 6,9 %.

Les bulletins de TVA Nouvelles se classent toujours premiers dans leurs créneaux respectifs. Maintenant programmée le jeudi, à 21 h, «J.E» est suivie par 671 000 personnes, alors que le rendez-vous concurrent de la SRC dans la même case horaire, «Enquête», en intéresse 380 000.

Quant à «Salut Bonjour», ses parts de marché de 43 %, du lundi au vendredi, prouvent que les Québécois sont heureux de se réveiller avec Gino Chouinard et son équipe. En ajoutant l’audience de «Salut Bonjour Week end», il s’avère que la franchise «Salut Bonjour» rejoint 3,3 millions de téléspectateurs chaque semaine.

Un record pour MOI ET CIE

La chaîne culinaire Zeste a doublé son auditoire depuis l’automne 2018, tandis que MOI ET CIE a bénéficié du succès du docu-réalité «Autiste, bientôt majeur», qui a rallié une moyenne de 346 000 téléspectateurs, un record historique pour toutes les chaînes spécialisées de divertissement de Groupe TVA.

«Mont tétons» (MOI ET CIE), «Coups de food» (Zeste), et «Les vacances de Monsieur Bruno», «Avec ou sans cash» et «À nous 2 Canada» (Évasion) ont en outre bien tiré leur épingle du jeu.