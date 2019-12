Un navet du temps des Fêtes

De son propre aveu, la réalisatrice Sophia Takal a voulu faire de sa relecture une œuvre foncièrement féministe en balançant au visage des cinéphiles la toxicité masculine, la culture du viol, la misogynie et autres problèmes sociétaires actuels. Une initiative fort louable, certes, mais ultimement sabotée, autant par son traitement que par une intrigue convenue au possible, voire famélique, et un dénouement risible et abrutissant.