VOGHEL, Yves



À Saint-Hyacinthe, le 8 décembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Yves Voghel, époux de Clémence Robert, autrefois de Ste-Madeleine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Élyse Paquette), Jacques (Guylaine Talbot) et Jacqueline (Martial Vincent), ses petits-enfants: Éliot (Kassandre), William, Jeanne (Alexande), Simon et Justine, ses frères et soeurs: feu Denis, Guy, Yvon, Rolande et Cécile ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances à la:STE-MADELEINE, QC, J0H 1S0450-795-3395www.residencefunerairejodoin.cale vendredi 20 décembre 2019 de 19h à 22h.Funérailles le samedi 21 décembre 2019 à l'église de Ste-Madeleine à 11h. Ouverture des salons samedi dès 9h30.La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Andrée-Perrault pour les soins reçus en fin de vie.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.