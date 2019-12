FONTAINE, Guylaine



Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès de madame Guylaine Fontaine survenu le 9 décembre 2019, à Terrebonne, à l'âge de 56 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alessandra et Olivier, sa soeur Francine (Jean-Louis), son frère Christian (Catherine), sa proche famille (tantes, oncles, cousins, cousines) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 19 décembre 2019, de 19h30 à 22h et le vendredi 20 décembre 2019, de 9h à 10h à laLes funérailles seront célébrées le vendredi 20 décembre à 10h en la chapelle de la Résidence funéraire de Laval. L'inhumation suivra à 14h au cimetière Le Repos St-François d'Assise, 6893 rue Sherbrooke Est, Montréal, H1N 1C7.Des fleurs ou un don à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Pierre Le Gardeur pour tous les soins qui lui ont été prodigués.