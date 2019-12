RIVEST, Jean



De Montréal, le lundi 9 décembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jean Rivest.Il laisse dans le deuil Christian (Sylvie), Claudette (Jean-Guy) et Danielle (Pierre), ses soeurs Michelle et Claire, son amie Geneviève ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:384, RUE DU VILLAGE (NOTRE-DAME)REPENTIGNY (secteur LE GARDEUR)le samedi 21 décembre 2019 de 13h à 16h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en son nom vers 16h au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer de Montréal.