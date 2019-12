STEBEN, Monique



À Montréal, le 8 décembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Monique Steben.Elle laisse dans le deuil son neveu et ses nièces Marie-Claude Lanoie, Louis-Michel Lanoie et Marie-France Lanoie ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 décembre 2019 de 19h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien Est, Montréal.Les funérailles auront lieu le samedi 21 décembre 2019 à 11h en l'église Immaculée-Conception située à l'intersection des rues Papineau et Rachel Est à Montréal.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD Jean-De-La-Lande pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Orchestre symphonique de Montréal.