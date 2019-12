GAGNON, Marc



À Greenfield Park, le 11 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Marc Gagnon, époux de Mme Lise Daoust, originaire de Beauharnois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Francine, Nicole (Victor), Johanne (Pierre) et Pierre (Fannie), ses petits-enfants Élodie, Jean-François, Jean-Philippe, Kevyn, Simon, Étienne, Caroline, Olivier, Matisse, Marie-Sophie et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Maxime, Mégane, Adam et Joanna, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 20 décembre à compter de 13h, suivi d'une cérémonie commémorative à 16h en la chapelle.En sa mémoire, un don peut être fait à l'Association pulmonaire du Québec.