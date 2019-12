PRIMEAU (née Trottier)

Lucienne



À St-Hubert, le 10 décembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Lucienne Primeau, épouse de feu M. André Primeau.Elle laisse dans le deuil sa fille Pierrette, son gendre Thomas Boluk, ses petits-fils Stephen (Kellie) et Richard, ses arrière-petits-enfants Henri et Esmé, sa belle-soeur Sr Monique Primeau et son beau-frère Robert Primeau ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 décembre 2019 de 10h à 11h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Montérégie pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Association pulmonaire du Québec ou à la Société Alzheimer de Montréal serait apprécié en la mémoire de Lucienne Primeau.