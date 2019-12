MÉNARD (née Deslauriers)

Georgette



À Verdun, le 8 décembre, à l'âge de 94 ans est décédée Georgette Deslauriers, épouse de feu Gérard Ménard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denise, Monique (Claude) et Denis, ses petits-enfants Stéphane, Nathalie, Chantal, Claude Jr et Nancy, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Pauline, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 21 décembre 2019 de 9h à 11h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le jour même dès 13h30 à l'église St-Jean-de-Matha, 2700 rue Allard, Montréal, QC, H4E 2L8.