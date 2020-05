JULIEN, Réjane



De Ste-Rose (Laval), le vendredi 6 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Réjane Julien Cloutier, épouse de feu M. Claude Cloutier.Elle laisse dans le deuil son fils André, son ami Robert, son frère Gilles et ses soeurs Monique, Line et Diane, ses belles-soeurs Pauline, Yolande et Louise, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Une messe sera célébrée en son honneur en l'église Sainte-Rose-de-Lima (219 boul. Sainte-Rose, Laval) à une date ultérieure. Plus de détails suivront.