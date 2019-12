PRIMEAU, Anaïs



Accidentellement, à Ste-Martine, le 4 décembre 2019 à l'âge de 16 ans, s'est envolée Anaïs Primeau fille de feu Martin Primeau et de Johanne Duquette.Elle s'est envolée accompagnée de son ami de coeur Samuel Roy et a rejoint son papa adoré Martin qui lui manquait énormément.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son frère Ian, sa grand-mère maternelle Gisèle (feu René Duquette) et son oncle Martin Duquette, ses grands-parents paternels Marcel Primeau et Henriette Primeau, ses oncles Donald et Patrice Primeau, ses cousins et cousines, sans oublier un ami de la famille, Stéphan Lacasse et ses filles, Josiane et Carolane, ainsi que ses nombreux amis.Sa famille vous invite à lui rendre un dernier hommage le samedi 28 décembre 2019 de midi à 14h en l'église paroissiale de Ste-Martine. Ses funérailles suivront à 14h.Afin d'honorer la mémoire d'Anaïs, des dons à la Maison des jeunes de Ste-Martine ou à l'organisme Action-famille de Ste-Martine seraient appréciés.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS, 450-225-2200