BERMINGHAM, Raymond



À l'Hôpital de Granby, le 24 novembre 2019, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Raymond Bermingham, époux de feu Irène Caouette et père de feu Richard.Il laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Bernard), ses fils Ronald (Carole), Robert, Jean et Stephen (Sophie), ses petits-enfants Roxanne (Carl), Tom et Jason, ses arrière-petit-fils Maxime et William, ainsi que ses frères Michael (Ghislaine) et Normand (Claudette), son gendre Jean-Claude, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 4 janvier 2020 à compter de 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise à une date ultérieure.