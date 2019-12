ANFOSSI, Angelo



À St-Bruno, le 2 décembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé Angelo Anfossi, époux de feu Rolande Lafontaine.Il laisse dans le deuil ses enfants Lisa (Yvon Trépanier), Lydia (André Laplante) et Jean; ses petits-enfants, Jérémie, Christophe, Joas, Gloria, Guillaume, Marie, François, Bianca et Olivia; ses arrière-petits-enfants Athena, Milan, Jamie et Emma; son frère Victor (Lucie McLaughlin), sa soeur Marguerite et sa belle-soeur Claire Lafontaine.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 21 décembre 2019 à compter de 9h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1559 Montarville, St-Bruno.Les funérailles auront lieu le samedi 21 décembre 2019 à 11h, en l'église de St-Bruno (1668 Montarville), suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Des dons à l'arche-Montréal (oeuvre de Jean Vanier) seraient appréciés.