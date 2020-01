BRUNELLE, Maurice



À Varennes, le 27 novembre 2019, à l'âge 75 ans, est décédé M. Maurice Brunelle, époux de feu Mme Marielle Chauvin.Il laisse dans le deuil ses enfants Lynda (Normand Morrisseau) et Stéphane, ses petites-filles Gabrielle (Jean-Christophe) et Catherine, son petit-fils Nathan, ses soeurs Nicole, Lucie, Rachel, Judith et son frère Jean, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 janvier 2020 de 13h à 16h au:VARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941