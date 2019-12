HANLIN, Philomène (née Parisi)



Le mardi 10 décembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Philomène Parisi, de Terrasse-Vaudreuil, épouse de feu James Hanlin.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants Steve (Josée) et Chantal (Harold), ses six petits-enfants Sarah-Jade (Martin), Tristan, Justin, Nicolas, Marc-André et Arianne, ses trois soeurs Dora (Raynald), Alice et Dolorès, ses neveux et nièces, ainsi que sa grande amie Betty. Outre son époux, elle est partie rejoindre son fils Pierre (feu Sylvie).La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux:VAUDREUIL-DORION - 450-455-3131www.aubryetfils.comle vendredi 20 décembre 2019 de 19h à 21h. Ouverture du salon le samedi 21 décembre, dès 11h30.Les funérailles auront lieu le samedi 21 décembre 2019 à 14h, en l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges (pour le volet: CHSLD Laurent-Bergevin) seraient grandement appréciés.