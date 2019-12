LARUE, Claude



Le 25 novembre 2019 est décédé Claude Larue, à l'âge de 72 ans, fils de feu Marie-Rose Cardinal et de feu Bernard Larue.Il laisse dans le deuil sa tante, ses cousins et ses cousines, ainsi que plusieurs amis et collègues de travail aux Rôtisseries St-Hubert, employeur pour lequel il a travaillé une grande partie de sa vie.Claude était une personne aimée de tous et il nous manquera.Les visites et les funérailles auront lieu au printemps 2020 à une date qui sera annoncée dans la semaine précédent l'événement. Direction:514-631-1511