THIRIET, Alain



À Pointe-Claire, le 22 novembre 2019 est décédé M. Alain Thiriet.Il laisse dans le deuil Mme Gisèle Delompré Thiriet son épouse, Serge et Muriel ses enfants, Kim, Kris et Alex ses petits-enfants.La cérémonie s'est déroulée dans la plus stricte intimité selon ses dernières volontés.