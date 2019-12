DESCHESNE, Lise



À l'hôpital de Ste-Agathe-des-Monts, le 29 novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Lise Deschesnes.Elle laisse dans le deuil son époux Roger Boutin, ses enfants Sylvain (Claudie), Denise (Eric), Gaétan (Josée) et Patrick (Catherine), ses petits-enfants Léa, Laurence, Émie, Alice, Sophie, Thierry, Emerick, Éloïse, Jonathan et Vincent, son frère Rolland, sa soeur Gisèle (Bernard), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es).La famille vous accueillera auxSTE-AGATHE-DES-MONTSle samedi 21 décembre 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 16h au même endroit.Comme geste de sympathie, un don à la Fondation médicale des Laurentides ou à la Société canadienne du cancer serait apprécié.