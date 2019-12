ST-JEAN, Louise



Le 6 décembre 2019, est décédée paisiblement Louise St-Jean, fille de feu Jean-Réal St-Jean et de feu Marguerite Faubert. Louise était retraitée de Kruger Inc. et traductrice indépendante.Elle laisse dans le deuil son fils David Vaskelis, sa soeur Denyse St-Jean, son filleul Louis-Phillippe Remue, son neveu Jean-Sébastien Remue, ses nièces Angela et Anne St-Jean, ses neveux Alger et Moses St-Jean, et autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le lundi 16 décembre 2019 à 11h30, à l'église Saint-André de Sutton.Une messe en sa mémoire sera célébrée le dimanche 22 décembre 2019 à 13h au Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs, 5875 Sherbrooke Est à Montréal.