PARÉ, Claude



À Sainte-Thérèse, après un long combat, le 9 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Claude Paré, époux de Mme Perle Descheneaux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Yves D'Astous), son petit-fils Simon-Pierre Lauzon (Geneviève Lortie) et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 décembre de 14h à 17h et de 19h à 20h au:SAINTE-THÉRÈSE, QC J7E 1C5450-473-5934Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 20h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le Dr Paul Verschelden (pneumologue) et son équipe en oncologie ainsi que les gens du CLSC de Sainte-Thérèse pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire du Québec.