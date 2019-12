GAGNÉ, Anita (née Lepage)



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 8 décembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Anita Lepage, épouse de feu monsieur Yves Gagné.Elle laisse dans le deuil ses onze enfants ainsi que leurs conjoints, ses seize petits-enfants et ses seize arrière-petits-enfants, sa belle-soeur et le conjoint de celle-ci ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 décembre 2019 de 13h à 15h:www.maisonfuneraireroussin.comUne célébration de sa vie aura lieu à 15h, à la maison funéraire.Des dons pourront être faits en sa mémoire à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges.(www.mspvs.org)