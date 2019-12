BOUCHER, Adrien



À St-Hyacinthe, le 8 décembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Adrien Boucher, époux de feu Mme Thérèse Girouard.Il laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Yves Ménard), Anne, Geneviève, Jean (Teresita Igrobay), Richard (Nathalie Pépin), ses petits-enfants: Xavier, Rosalie, Julien, Emmanuel, Samuel, Antoine et Catherine, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la5325 BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHE, QC J2S 3V6le vendredi 20 décembre 2019, de 14h à 17h et de 19h à 22h, le samedi 21 décembre 2019, de 9h à 10h. Une cérémonie sera célébrée en l'église Précieux-Sang située au 2565, rue Saint-Pierre Ouest, St-Hyacinthe, J2T 1R4, le samedi 21 décembre à 10h30 par Mgr Rodembourg.