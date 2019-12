CÔTÉ, Clément



À Montréal, le 5 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Clément Côté, époux de madame Yvette Dion.Il laisse également dans le deuil ses enfants Alain (Louise), Lyne (Jean-Guy) et Diane (Michel), ses petits-enfants Patrick, Audrey Lyne, Ariane et Cédric, ses deux arrière-petites-filles Marie-Soleil et Charlie, ses soeurs Irène et Hélène ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005, RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1samedi le 28 décembre de 13 à 16 heures suivi des funérailles à 16 heures en la chapelle du complexe.