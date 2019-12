DÉSILETS, Camille



À Saint-Sulpice, en ce triste lundi 9 décembre 2019, après un dur combat, est décédé à l'âge de 68 ans, M. Camille Désilets, époux de Mme Pierrette Létourneau.Président des Fondations C. Désilets (2009) inc., coffreur généreux de son temps pour donner le meilleur.Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette, ses fils Jerry (Marie) et Carl (Marie-Pier), ses petits-amours Hugo et Jade, sa soeur Céline (Claude), sa nièce Geneviève, son beau-frère Max (Lucie) ainsi que ses bons amis.Les funérailles auront lieu le samedi 21 décembre à 11h en l'église de Saint-Sulpice.