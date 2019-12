GAGNON BOUCHER, Lise



Le 10 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Lise Gagnon, épouse de M. Maurice Boucher.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Ronald (Renée), Denis (Alexandra) et Manon, ses petits-enfants Maxime, Brigitte, Shany, Alexandre, Kathya et Sophia, son frère Michel (Claire) ainsi que de nombreux parents et amis.Elle sera exposée le dimanche 22 décembre 2019 de 10h à 14h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900www.dignitequebec.com