Anthony Beauvillier bat les Sabres à lui seul

En pleine lutte au classement avec le Canadien de Montréal, les Sabres de Buffalo ont dû s’avouer vaincus en prolongation devant Anthony Beauvillier et les Islanders par la marque de 3 à 2, samedi après-midi, à New York.

Beauvillier a été la bougie d’allumage de son équipe en se faisant complice de deux filets des siens et en inscrivant le but qui a fait la différence en temps supplémentaire.

En première période, le Sorelois a surpris toute la défense des Sabres en trouvant Michael Dal Colle à l’embouchure du filet, alors qu’il était dos au jeu. Beauvillier a remis ça au troisième vingt en aidant Jordan Eberle à faire bouger les cordages.

C’est une courte série de trois victoires qui s’achève donc pour les Sabres. Les visiteurs se sont butés à un Semyon Varlamov en pleine possession de ses moyens. Le gardien russe a bloqué 33 des 35 tirs dirigés vers sa cage.

Jack Eichel a obtenu un point dans un 16e match consécutif, lorsqu’il a obtenu une aide sur le 14e filet de Victor Olofsson. Le capitaine a aussi marqué en toute fin de match pour forcer la prolongation.

C’est la plus longue série du genre pour un joueur des Sabres depuis que Tim Connolly a inscrit son nom sur la feuille de pointage 16 fois de suite entre le 23 décembre 2009 et le 25 janvier 2010. C’est aussi la plus longue séquence de la saison 2019-2020 dans la Ligue nationale de hockey.