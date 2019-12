DUFRESNE, Marcel



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Marcel Dufresne, le 9 décembre 2019, âgé de 90 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Paula Bélisle, sa soeur Rita Dufresne, sa belle-soeur Rita Bélisle ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances au:146 RUE ST-LOUISST-EUSTACHEle vendredi 20 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 21 décembre dès 9h. Les funérailles auront lieu en l'église de St-Eustache samedi à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.