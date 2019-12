ROY (MIRON), Colette



Le 5 décembre 2019, à la suite d'une longue et douloureuse maladie, la courageuse Colette Miron rejoint son défunt mari, Robert Roy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Martin (Julie Paquette) et Mathieu (Myriam Ostiguy) Roy, ses adorables petites-filles Rosalie et Raphaelle Roy, sa soeur Monique Miron, ses frères Yvan (Louise) et Yves Miron, son amoureux Jean-Marie Verret, ses enfants Denyse, Marie-Hélène (Brian), Jean-François (Amélie), ses petits-enfants Maécha, Éloïc, Zoélie et Émile, sa proche cousine Ginette Lanoux (Jacques) et ses grandes amies Odette Lambert, Monique Ouellette (Bertrand) et Lise Narbone, ses belles-soeurs, beaux-frères, nièces et neveux, cousines et cousins ainsi que de nombreux amis.La famille recevra vos condoléances au :15005, SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1www.cfdt.cale vendredi 20 décembre de 18h à 21h et le samedi 21 décembre de 11h à 16h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe ce même samedi à 16h.Votre sympathie peut se témoigner par un don à Sclérodermie Québec.