GARNEAU, Suzanne



À Montréal, le 30 novembre 2019, est décédée Madame Suzanne Garneau, à l'âge de 87 ans, épouse de feu M. Laurent Lemoine.Elle était lumière aimante de feu ses fils Daniel et Michel.Elle laisse dans le deuil ses frères Jean-Claude (Lise), Yvon (Suzanne) sa filleule Brigitte Gascon et autres neveux et nièces ainsi que les enfants et petits-enfants de son époux feu Laurent Lemoine.La famille tient à remercier ses proches aidant et amis Robert et Normand, Louise et Guy, ainsi qu'autres parents et amis.Un sincère remerciement au personnel du CHSLD Chevalier-De Lévis et de l'IUGM.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société du Parkinson.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.le samedi 21 décembre 2019 de 13h à 15h, suivi des funérailles à 15h, en la chapelle du complexe.La famille accueillera parents et amis pour l'exposition de Mme Suzanne Garneau ainsi que celui de son fils Daniel.