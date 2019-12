DENIS, Louis-Guy



À l'Hôpital Notre-Dame, le 28 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Louis-Guy Denis, époux de Françoise Brouillette et fils de feu Marie-Ange Savard et feu Rock Denis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Peter Jeon) et Chantal (Yves Custeau), ses petits-enfants Alexandre, Ashley, Frédéric et Guillaume. Il laisse également dans le deuil ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice arrière) complexe funéraire :le samedi 21 décembre 2019 de 10h à 11h30, une messe suivra à 11h30 au même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à Épilepsie Canada seraient appréciés.