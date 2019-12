CHATEL, Louise



À Terrebonne, le 9 décembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Louise Chatel, épouse de feu M. Alcide Gervais.Elle laisse dans le deuil son frère Jean (Christiane), sa belle-soeur Lise Gervais (Gérard), ses autres beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de nombreux parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 21 décembre à compter de 9h30 à l'église Ste-Claire (8615 rue Sainte-Claire, Montréal). Les funérailles seront célébrées à 11h.Direction :www.salonfunerairelfc.com