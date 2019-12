GAUTHIER, Yvon



À Longueuil, le 6 décembre 2019, est décédé à l'âge de 81 ans, monsieur Yvon Gauthier, époux de madame Odette Robichaud.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois fils et leur conjointe, ses neuf petits-enfants, son frère, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 décembre 2019, de 12h30 à 18h à laUn hommage en mémoire à sa vie sera célébré le dimanche 22 décembre 2019 à 18h en la chapelle de la résidence funéraire St-Hubert.