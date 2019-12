Croisière Disney Familles à bord

Les habitués des parcs Disney vous le diront, c’est tout un sport d’aller à la rencontre de Mickey ! Il y a la foule, la chaleur, le bruit. Pas très reposant pour des parents qui ont aussi envie d’y trouver leur compte. Avez-vous déjà songé aux croisières Disney ? Elles constituent un excellent compromis puisqu’elles permettent aux familles de vivre la magie Disney à leur rythme, en plus de les mener vers des escales ensoleillées. Allez les moussaillons, direction Port Canaveral en Floride pour monter à bord du Disney Dream pour de nouvelles aventures !

Une île paradisiaque

Photo courtoisie, Disney Cruise Line Saviez-vous que Disney est « propriétaire » d’une île enchanteresse aux Bahamas ? Seuls les voyageurs des quatre navires de la Disney Cruise Line ont accès à ce paradis tropical.

En plus de jouer aux joyeux naufragés, de prendre du soleil, de vous amuser aux glissades d’eau, vous découvrirez d’incroyables fonds marins peuplés de raies et de poissons de toutes les couleurs ! En plus, deux épaves de sous-marins sont à la disposition des plongeurs aventuriers ! L’appétit vient en « nageant » ? Un barbecue copieux est servi au cours de la journée ! Notre grand coup de cœur est sans contredit la plage de Serenity Bay, réservée aux adultes, qui seront séduits par sa tranquillité et son allure plus sauvage, joignable facilement en tramway ou en vélo. L’idéal pour décrocher et savourer quelques heures de quiétude pendant que les enfants s’amusent sous bonne surveillance.

Un service hors pair

Pour la huitième année consécutive, la Disney Cruise Line a de nouveau été reconnue cette année comme la meilleure compagnie de croisière au monde par le « Conde Nast Traveler Reader’s Choice Award », la plus prestigieuse reconnaissance dans l’industrie du tourisme. Faut-il s’en étonner ? Le sourire et le dévouement de l’équipe formée d’employés de 85 nationalités différentes contribuent à rendre ces vacances inoubliables. Digne de mention : le service en cabine 24 heures/24 et la préparation des chambres avant la nuit ! En effet, pour ravir les enfants, ceux-ci retrouveront des toutous Disney et des serviettes en formes amusantes d’animaux disposés sur le lit.

Une nourriture de grande qualité

Il faut dire que l’on mange comme des rois à bord des croisières Disney. Préparez-vous à vivre une expérience culinaire variée et de grande qualité. À bord du Disney Dream, le Royal Palace vous transportera dans un décor digne du film de Cendrillon et vous fera saliver devant son menu aux tendances européennes. Tandis que l’Animator Palate vous donnera l’impression d’être sous l’océan, au beau milieu du film d’animation Némo ! L’Enchanted Garden est tout aussi surprenant puisqu’en toile de fond, le repas s’accompagne de chants d’oiseaux, au bord d’une fontaine entourée de fleurs ! De plus, tout au long du séjour, vous bénéficierez de la même équipe à votre disposition, costumée selon la thématique du restaurant. Dès votre arrivée, votre boisson préférée vous attendra à la table ! D’autres choix peuvent accommoder les vacanciers, comme le Cabanas et son buffet ainsi que plusieurs comptoirs de nourriture rapide où la crème glacée est servie à volonté !

Envie d’un souper en amoureux ? Le restaurant Remy et le Palo suggèrent une expérience culinaire haut de gamme. C’est au Palo que nous avons goûté à l’un des meilleurs plats de pâtes de notre vie ! Son succulent osso buco et le soufflé au chocolat contribuent aussi à sa réputation. Les amateurs de cuisine française voudront essayer le Remy dont le thème est inspiré du film Ratatouille. À noter qu’il faudra débourser un supplément pour ces deux restaurants.

Des activités pour tous

Les croisières Disney sont réputées pour leurs multiples activités conçues spécialement pour les enfants. La liste est tellement longue, qu’il est difficile d’en faire un résumé.

Un étage quasi complet du bateau est destiné aux tout-petits, avec une garderie pour les 0-3 ans, et un club pour les plus jeunes où bricolage, cours de cuisine, jeux vidéo, danse, jeux sportifs et concours de talent sont au menu. Les plus vieux, 11-14 ans et 14-17 ans, ont aussi leur propre espace pour chiller. La piscine en forme de souris Mickey, éclairée le soir venu, retient l’attention, mais la cerise sur le sundae est sans contredit la longue glissade d’eau Aqua Duck. Avec effet de montagnes russes, elle fait presque le tour du bateau, la seule de ce type sur un bateau de croisière. Sa partie suspendue au-dessus de la mer procure une expérience absolument exceptionnelle et vertigineuse à la fois. Les adultes y trouvent aussi leur compte, car des bars, des cafés, des restaurants, des boîtes de nuit, un spa et évidemment une piscine leur sont strictement réservés.

Le divertissement

Photo courtoisie, Disney Cruise Line En soirée, Disney met le paquet pour divertir ses invités. Des spectacles sont présentés tous les soirs, celui de La Belle et la Bête, à bord du Disney Dream, est un spectacle époustouflant, digne de Broadway. D’autre part, chaque navire affiche différentes comédies musicales comme, par exemple, Aladdin, La Reine des neiges et Raiponce, pour ne nommer que celles-là. Plusieurs soirées thématiques sur le pont supérieur sont aussi organisées comme Pirates in the Caribbean où le personnel, les personnages et la majorité des passagers sont costumés. Enfin, les croisières Disney sont les seules à offrir des feux d’artifice en mer, encore plus spectaculaires sous un ciel étoilé ! Des films de Disney au cinéma où sur le pont aux abords de la piscine sont aussi projetés pendant la journée.

À savoir