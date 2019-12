Mrenica Cornelow Anne

Mrenica Cornelow

Notre chère maman, Anne Cornelow Mrenica, est décédée paisiblement entourée de sa famille aimante.Après une longue maladie, elle a finalement succombé le 8 décembre 2019. Elle nous manquera beaucoup.Elle est née à Montréal et a fréquenté l'école du centre-ville. Elle a occupé divers postes durant sa jeunesse.Pendant plus de 40 ans, elle a eu beaucoup de plaisir à travailler avec le public dans le domaine de la restauration dans les établissements les plus réputés de Montréal. Cela a contribué à la remarquable compétence culinaire de Baba et ceux qui se sont assis à sa table de cuisine peuvent se compter chanceux.Au fils des années, elle a rencontré l'amour de sa vie John Cornelow.Ils ont élevé une famille de quatre enfants dans une maison remplie de leçons simples basées sur des bonnes valeurs familiales Slovak: le travail acharné, l'honnêteté et l'amour.Elle rejoint son mari John, sa belle-fille Constance et son seul frère John Mrenica, qui lui ont tous tellement manqué. Pas un jour ne s'est passé sans qu'elle puisse combler le vide laissé dans sa vie par la perte de ces êtres chers.Quand maman est décédée à l'âge de 83 ans, elle a laissé en héritage à ses fils, Vincent Miles, Barry Steven, Ronald John, le soin de continuer à perpétuer les valeurs et les traditions familiales qui lui étaient chères.Elle manquera également à ses belles-filles, petits-enfants, son neveu, ses nièces, cousins, cousines et autres membre de la famille ainsi qu'aux membres de l'Église luthérienne de l'Ascension.Selon les volontés de maman, il n'y aura pas de service après la crémation. Une cérémonie aura lieu au printemps en présence de sa famille proche. Ils l'amèneront au cimetière où ses cendres seront placées aux côtés de celles de son mari John et de son père Jan Mrenica.Les condoléances, les souvenirs et les photos peuvent être partagés et consultés sur la nécrologie au lien suivant :Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Starlight ou à la Fondation de l'hôpital de la Cité-de-la-Santé en mémoire d'Anne seraient appréciés.La famille tient à remercier les médecins et les infirmières de l'hôpital de la Cité de la Santé pour les merveilleux soins prodigués et l'attention accordée à notre mère pendant de nombreuses années.Une célébration de la vie d'Anne aura lieu au printemps, son moment préféré de l'année, où le ciel est bleu, le soleil est lumineux et les fleurs de la nature sont à leur meilleur.