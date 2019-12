BOURGOUIN, Jacques



À Laval, le 7 décembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Jacques Bourgouin, époux de feu Mme Denise Dagenais et père de feu François.Il laisse dans le deuil, sa fille Diane (Mario), ses petits-enfants Jonathan (Marie-Lou), Sébastien, ses arrière-petits-enfants Léa, Gabriel, William, Édouard, sa compagne des dernières années Nicole Lacombe, son beau-frère Pierre (Manon), ses neveux et sa nièce, ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église Saint-Vincent-de-Paul 5443, boul. Lévesque Est, Laval, le samedi 28 décembre 2019 à 11h. La famille sera présente dès 10h pour recevoir vos condoléances.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada seraient appréciés.