TARTE, Jean-Louis



À Saint-Hyacinthe, le 7 décembre 2019, est décédé M. Jean-Louis Tarte, à l'âge de 94 ans. Il était l'époux de feu Anita Masse.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants: feu Lorraine, Guylaine (Chistopher Vaughan-Jones), Ghislaine (Richard Paradis) et Jean-Robert (Johanne Ménard), ses petits-enfants: Geneviève, Éveline, Benjamin, Émilie, Maxime et Catherine et ses arrière-petits-enfants: William, Édouard, Jessy, Savannah, Jacob, Jeffrey, Élisabeth, Magalie, Marilou, Maximilien et Charles. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de M. Jean-Louis Tarte recevra les condoléances, le samedi 21 décembre à 13h, à l'église Ste-Eugénie de Douville. Les funérailles seront célébrées le même jour à 14h, suivies de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-du-Rosaire. Direction:www.ubaldlalime.com