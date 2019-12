GAUTHIER, Pauline



Les familles Gauthier et Sauvé ont le regret de vous annoncer le décès de Pauline Gauthier décédée le 6 décembre 2019, à l'âge de 64 ans. Elle était l'épouse de Mario Sauvé et la fille de feu Anatole Gauthier et de feu Florida Lacaille.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son frère Jean-Guy (Nicole Dagenais); ses soeurs: Régine (Michel Tessier), Gisèle (Michel Ménard) et Christine; ses beaux-frères: Jean-Denis (Lise Dextraze) et Yvan; ses belles-soeurs: Carole (Philippe Leduc), Guylaine (Pierre-Aimé Sleevan), Denise Bouchard et Jasmine Cécire ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Elle fut prédécédée par ses frères: Charles-Auguste, Richard, Jean-Marc, Maurice, Robert, Pierre-Claude et par ses soeurs: Paulette et Yolande.Une célébration de sa vie, en présence des cendres, aura lieu le dimanche 22 décembre 2019 à 14h à laDE L'OUTAOUAIS95, BOUL. CITÉ-DES-JEUNESGATINEAU (secteur HULL)La famille recevra les condoléances à compter de 13h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mathieu-Froment-Savoie.Les deux familles désirent remercier le personnel du Pavillon d'oncologie de l'Hôpital de Gatineau et de La maison Mathieu-Froment-Savoie pour leur dévouement et les excellents soins prodigués.peuvent être envoyés à: www.cfo.coop