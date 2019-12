ARÈS, Jean-Marie



Au Centre d'hébergement de La Prairie, le 9 décembre 2019, est décédé à l'âge de 89 ans, monsieur Jean-Marie Arès, époux de feu madame Huguette St-Pierre.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Denise Dion), André et Linda (Graham MacIver), ses petits-enfants Simon (Caroline), Nayan, Francis et Vincent, ses arrière-petits-enfants Benjamin, Clémence et Mathilde, sa compagne des dernières années Lise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 décembre 2019, de 13h30 à 19h à laUn hommage en mémoire à sa vie sera célébré le vendredi 20 décembre 2019 à 19h en la chapelle de la résidence funéraire St-Hubert.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne.