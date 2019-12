SIMARD, Robert



Le 2 décembre, à l'âge de 81 ans, est décédé Robert Simard, époux de Denise Morneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, Robert et Daniel, sa petite-fille Christina, son arrière-petite-fille Mia, son frère Gilles, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 décembre de 13h à 15h à la :2125, NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511Les funérailles suivront en la chapelle de la résidence à 15h.