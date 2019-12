GARDNER, René



À St-Eustache, le 8 décembre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé M. René Gardner.Il laisse dans le deuil ses fils Rémi et Frédéric, son frère et ses soeurs Mireille, Gilbert (Sylvie), Lucie et Denise (Daniel) ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il est parti rejoindre sa fille Julie.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020 www.dignitequebec.comle mercredi 18 décembre de 18h à 20h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 20h au salon funéraire.Sincères remerciements à tout le personnel du CHSLD St-Eustache ainsi qu'à tous les bénévoles des Petits Frères pour leur dévouement.