DI GENOVA-LEDUC, Marguerite



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Marguerite Di Genova-Leduc, survenu le 12 décembre 2019, fille de feu Francesco Di Genova et feu Georgie Gibson. Anciennement secrétaire de l'AQDR de Montréal-Nord, de l'Association des Leduc d'Amérique et de la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord.Elle laisse dans le deuil, son époux Guy Leduc, ses enfants Jacqueline, Robert et Pierre (Isabelle Forget) et son fils de coeur Branko Sukurma (Brankika Trifkovic), ses petits-enfants Alexandre (Suzanne Ranalli), Adrien, Antoine, Philippe, Joanie, Sara et Mia, sa belle-soeur Christiane, ses beaux-frères Gilles (Huguette St-Hilaire), Gaëtan (Jocelyne Latendresse) et Gérald (Manon Surprenant), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis et collègues et autres parents.Sincères remerciements à tout le dévoué personnel de la Résidence Angélica de Montréal-Nord.La famille vous accueillera le samedi le 21 décembre à partir de 13h au complexe funéraire :suivi d'une liturgie de la Parole à 17h à la chapelle du complexe.Nous apprécierions qu'au lieu de fleurs, des dons soient faits à la Société Alzheimer de Montréal.