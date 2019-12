BESNER, Lise



Le 9 décembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Lise Besner, épouse de feu M. Raymond Pharand.Elle laisse dans le deuil ses fils Daniel (Josée), André (Sylvianne) et Jean-Claude (France), ses six petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants, ses soeurs Réjeanne (Gilles) et Pierrette (Yvon), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 décembre 2019 de 18h à 21h ainsi que samedi dès 11h:www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 21 décembre à 14h30, en l'église de St-Télesphore (1421, Route 340), suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.