Jean Pagé



À son domicile de Morin-Heights, le 9 décembre 2019,à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jean Pagé.Il laisse dans le deuil :sa conjointe Brigitte Bélanger (ses filles Christine et Audrey)ses enfants Isabelle (Charles), Alexandra (David),Elisabeth (Marc-Etienne) et Williamses petits-enfants Axel, Eliot, Gabriel, Guillaume, Olivia et Maximeses soeurs Sonora (Renaud), Zita (Pierre)son frère Michel (feu Cécile)son oncle Pierre Saulnier (France)ainsi que ses nièces Véronique et Marie-Hélèneson fidèle ami Raymond (Nicole)sa compagne sur quatre pattes: Cléoainsi que ses nombreux amis, collègues et gens du public.La famille recevra vos condoléances au :4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES, MONTRÉAL, QC H3V 1E7le mercredi 18 décembre de 18h à 21hle jeudi 19 décembre de 17h à 21hle vendredi 20 décembre de 9h30 à 10h30À 10h45 se tiendra une cérémonie intime et privéepour la famille et les amis proches.Merci de ne pas envoyer de fleurs,vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à laFondation PROCURE : https://jeanpage.procure.ca/fr/donate